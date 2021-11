Nächstes Jahr feiert Queen Elizabeth II. ihr 70. Thronjubiläum. Doch der Brexit-Vertrag könnte einen Teil der Feierlichkeiten zum Platzen bringen.

Der britische Minister David Frost befürchtet, dass eine landesweite Baumpflanzaktion der Queen in Nordirland nicht stattfinden kann. Englische Eichen und andere Bäume dürfen wegen unterschiedlicher Pflanzenschutzvorschriften in der EU und Großbritannien seit Januar nicht mehr aus dem Rest des Vereinigten Königreichs in die britische Provinz Nordirland importiert werden.

In Nordirland gelten die Regeln der EU-Zollunion und des Binnenmarkts. Das hatten London und Brüssel abgemacht. Damit sollen eine harte Grenze zum EU-Mitglied Irland und neue Konflikte in der früheren Bürgerkriegsregion verhindert werden.

Brexit-Minister Frost hält die Pflanz-Regel für unsinnig. In der Zeitung 'Mail on Sunday' schrieb er, dass bis Ende 2020 noch ohne Probleme Bäume nach Nordirland gebracht wurden. Und soweit er informiert sei, seien diese bisher auch nicht gefällt worden. Frost drohte erneut damit, die Sonderregeln auszusetzen. Er fordert von der EU Änderungen.