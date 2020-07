Auf den Straßen von New York City sind im Moment ziemlich viele Umzugswagen unterwegs.

Viele Menschen zieht es jetzt aus New York raus in die Vororte. Ein Grund dafür ist die Corona-Pandemie. Während der saßen viele Menschen in New York in ihren Wohungen fest - und die sind teilweise sehr klein.

In den Vororten von New York sind deshalb jetzt die Preise in die Höhe geschossen. Ein Immobilienmakler aus dem benachbarten New Jersey berichtet, dass Preissteigerungen um 20 Prozent keine Seltenheit sind.

Im Süden von Manhattan stehen dagegen mittlerweile mehr als fünf Prozent der Mietwohnungen leer - so etwas gab es seit zehn Jahren nicht mehr. Laut dem Makler könnte das aber auch eine Chance für die Stadt sein: Wenn in New York City die Preise fallen, wäre das für junge Leute eine gute Gelegenheit, dort hinzuziehen.

