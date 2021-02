LGBTQI – Die Abkürzung steht für homosexuelle, bisexuelle, transgeschlechtliche, queere und intergeschlechtliche Menschen.

Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und der Uni Bielefeld hat jetzt ergeben, dass Personen aus dieser Gruppe überdurchschnittlich oft an stressbedingten psychischen und körperlichen Krankheiten leiden. Demnach wurde bei rund einem Viertel der LGBTQI-Menschen schon einmal eine Depression diagnostiziert - außerhalb dieser Gruppe waren es nur zehn Prozent. Außerdem waren Schlafstörungen und Einsamkeitsgefühle bei LGBTQI-Personen stärker verbreitet. Besonders betroffen sind laut der Studie Trans-Personen: Fast 40 Prozent gaben an, unter Angststörungen zu leiden. Auch physische Krankheiten, bei denen wahrscheinlich Stress der Auslöser ist, traten in der LGBTQI-Gruppe häufiger auf - Herzkrankheiten und Migräne zum Beispiel fast doppelt so oft wie im Rest der Bevölkerung.

Ursache: Ablehnungs- und Diskriminierungserfahrungen

Die Forschenden hinter der Studie sind sich sicher, dass Ablehnungs- und Diskriminierungs-Erfahrungen die Ursache für die gehäuften Erkrankungen sind. Sie sagen, ihre Untersuchung zeige deutlich, dass dauerhafte Diskriminierung schwerwiegende psychische und körperliche Folgen habe. Die Studienautoren und –autorinnen sagen, dass ihre Ergebnisse schon jetzt alarmierend sind. Sie warnen, dass depressive Symptome und Einsamkeitsgefühle bei LGBTQI-Menschen in der Isolation während der Corona-Pandemie wahrscheinlich noch weiter zunehmen.

Für die Studie wurden Daten des Sozio-oekonomischen Panels und aus einer Online-Umfrage der Universität Bielefeld verwendet, aus dem Jahr 2019.