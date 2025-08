Vor kurzem war ein langer Grenzstreit zwischen Thailand und Kambodscha eskaliert.

Es gab gegenseitige Angriffe und Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Viele Menschen haben das Grenzgebiet verlassen. Inzwischen gilt eine Feuerpause, die wohl auch eingehalten wird.

Und auch wenn einige Geflohene wieder in die Grenzregion zurückgekehrt sind: Thailand fehlen trotzdem noch Zehntausende Arbeitskräfte aus Kambodscha. Für Thailands Wirtschaft ist das ein Problem. Sie ist auf Arbeiter aus dem Ausland angewiesen. Vor allem auf dem Bau und in der Landwirtschaft wird Hilfe gebraucht. Nach Angaben der Katholischen Nachrichtenagentur machen Arbeiter aus dem Ausland gut 15 Prozent aller Arbeitskräfte in Thailand aus.

Thailands Regierung sagt, dass sie jetzt mit Sri Lanka über ein Abkommen verhandelt - um von da neue Arbeitskräfte ins Land zu holen. Die Hoffnung ist, den Ausfall so möglichst schnell auszugleichen.