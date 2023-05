Im Zentrum von Amsterdam ist ab heute das Kiffen auf der Straße verboten.

Wer draußen in der Altstadt einen Joint raucht und erwischt wird, muss 100 Euro Strafe zahlen. So steht es auch auf großen Warntafeln, die jetzt in den Straßen hängen. Im Rest der Stadt ist Kiffen aber weiter erlaubt. Auch die Coffeeshops, wo man kleine Mengen Haschisch oder Marihuana kaufen kann, sind weiter offen.

Mit dem Verbot will die Stadtverwaltung die Probleme durch Massentourismus in den Griff bekommen. Sie sagt, dass gerade das Rotlichtviertel in Amsterdam sicherer werden soll. Dazu gehört auch, dass mitterweile am Wochenende ab 16 Uhr kein Alkohol mehr außerhalb von Kneipen verkauft werden darf. Gaststätten und Bars müssen früher schließen und Prostitutierte müssen früher aufhören zu arbeiten.