In Athen melden sich mehr Menschen in den Notaufnahmen als sonst. Sie leiden unter Kurzatmigkeit, Husten und Brustschmerzen. Auch auf der Insel Kreta und in der Stadt Kalamata schlagen Lungen-Fachleute Alarm wegen des Staubs aus der Sahara. Sie raten vor allem Menschen mit Atemwegserkrankungen und Allergien, sich nicht im Freien aufzuhalten. Nach ihren Angaben sind in dem Staub kleinste Partikel, die tief in die Lunge eindringen könnten.