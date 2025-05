In der EU kommt es immer öfter vor, dass Wasser knapp wird.

Die EU-Kommission will bis zum Sommer einen Plan vorlegen, wie das Problem angegangen werden kann. Die zuständige Kommissarin schlägt jetzt zum Beispiel vor, dass der private Verbrauch in den Haushalten gemessen werden könnte. Ihrer Meinung nach hat die Energiekrise gezeigt, dass große Einsparungen möglich sind, wenn Menschen über ihren Konsum nachdenken.

Laut einem Bericht des EU-Parlaments war im Jahr 2022 bis zu ein Drittel der EU-Bevölkerung zeitweise von Wasserknappheit betroffen. In Südeuropa hatten in den Sommermonaten sogar bis zu 70 Prozent Probleme mit der Wasserversorgung. Die Ursachen sind unterschiedlich: Zum einen befindet sich nur eine Minderheit der Seen und Flüsse in Europa in einem guten Zustand. Luftverschmutzung und Dünger aus der Landwirtschaft verschlechtern oft die Wasserqualität. Dazu kommen zunehmende Dürrephasen als Folgen des Klimawandels, aber auch ein zu hoher Wasserverbrauch - durch Privathaushalte, aber vor allem durch Industrie und Landwirtschaft.