In der Medizin stehen sie schon seit längerem in Verdacht, Krebs auszulösen. Trotzdem werden Phtalate auch in Medikamenten eingesetzt, zum Beispiel als Stabilisatoren in zähen Flüssigkeiten, aber auch in Gelkapseln oder Tabletten. Forschende haben jetzt Daten aus dem dänischen Gesundheitsregister ausgewertet. Darin sind Gesundheitsinformationen von 1,3 Millionen Kindern bis ins Erwachsenenalter gespeichert. Die Kinder wurden zwischen 1997 und 2017 geboren. Die Forschenden wollten wissen, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Einnahme Phtalat-haltiger Medikamente und Krebserkrankungen bis zum 18. Lebensjahr.

Dreimal so häufig Knochenkrebs

Dabei sind sie fündig geworden. Bestimmte Formen des Lymphdrüsenkrebs waren doppelt so häufig, Knochenkrebs sogar dreimal so oft bei Kindern, die vorher über einen längeren Zeitraum Phtalat-haltige Medikamente genommen hatten. Damit ist zwar noch nicht bewiesen, dass die Weichmacher die Ursache für die Erkrankungen sind, aber die Studie ist laut den Forschenden ein weiterer Hinweis darauf, dass ein Zusammenhang besteht.