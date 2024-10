In Deutschland rechnen die Paketzusteller in den nächsten Monaten mit deutlich mehr Päckchen und Paketen.

Der Bundesverband der Logistikbranche geht insgesamt von rund 735 Millionen Sendungen aus - im November und Dezember. Das wären etwa zehn Millionen mehr als letztes Jahr. Dabei geht es vor allem um Waren, die Leute im Internet bestellen.

Das Plus bei den Paketen liegt auch an Online-Shops wie Temu und Shein. Die sorgen dafür, dass die deutschen Paketbranche gerade wächst. Außerdem shoppen in den nächsten Wochen viele Leute wieder mehr online, wegen Weihnachten und Rabattaktionen wie dem Black Friday.