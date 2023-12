Weihnachtsfeiern fast überall drehen sich auch um Gebäck und süße Gerichte.

Müssen gesundheitsbewusste Menschen sich deshalb schlecht fühlen? Nicht unbedingt, sagt ein Forschungsteam aus den USA. Es hat sich nicht komplett ernsthaft, aber doch wissenschaftlich mit Weihnachts-Desserts beschäftigt - und zwar mit Rezepten aus dem Großen Backen: Das ist eine britische Fernseh-Show, von der es inzwischen weltweit Ableger gibt.

Das Forschungsteam hat knapp 50 Rezepte aus der Show ausgewählt und sich angeguckt, was reinkommt. Dann hat es Studien analysiert, die bewerten, wie gesundheitsschädlich die Inhaltsstoffe sind. Hauptproblem ist laut den Forschenden der Alkohol, der in viele Desserts reinkommt und für gesundheitliche Probleme sorgen kann, wie Krebs oder Herz-Rhythmus-Störungen. Aber: Generell enthalten die Desserts mehr Inhaltsstoffe, die das Krankheits- und Sterberisiko verringern als erhöhen. Als Beispiel wird genannt: Obst, Kaffee und Nüsse.

Am Ende räumen die Forschende ein, dass sie für die Bewertung nur berücksichtigt haben, was in ein Dessert reinkommt, nicht aber wieviel davon. Sie sagen, das hätte die Analyse zwar aufschlussreicher gemacht, aber auch weniger lustig.

Die Studie wurde in der Weihnachtsaussgabe des British Medical Journals veröffentlicht. In der Ausgabe werden traditionell eher abseitige Themen besprochen, etwa auch, inwiefern Doctor Who im Fernsehen Leben rettet.