In Dresden ist der Weihnachtsbaum an der Frauenkirche ausgebessert worden, der gerade für viel Spott in Sozialen Medien sorgt.

An der Fichte wurden nach Angaben der Weihnachtsmarkt-Betreiberin Äste angeschraubt und mehr Weihnachtsschmuck aufgehängt. In Social-Media-Kommentaren war der Baum in Dresden vorher unter anderem als "Schandfichte" bezeichnet worden oder es war vermutet worden, dass es sich in Wirklichkeit um einen recycelten Baum aus dem Vorjahr handelt. Dabei hat es aus Sicht der Organisatorin des Weihnachtsmarktes einen ernsten Hintergrund, dass der Weihnachtsbaum so kahl ist. Die Fichte soll zeigen, wie es gerade in Sachsens Wäldern aussieht - nach zwei Jahren Trockenheit und Waldbränden.