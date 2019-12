In den USA ist einer DER Weihnachtsongs jetzt zum ersten Mal seit seinem Erscheinen auf Platz eins der Charts gekommen. "All I want for Christmas is you" von Mariah Carey steht ganz oben in den US-amerikanischen Charts - 25 Jahre nachdem der Song veröffentlicht wurde.

Carey hat auf Twitter auch schon geschrieben: "Wir haben es geschafft". Dass der Song es erst jetzt auf Platz eins geschafft hat, hat unterschiedliche Gründe. Als er 1994 rauskam, wurde er nicht als Single veröffentlicht und durfte deshalb auch nicht in den "Hot 100" gelistet werden. Ein paar Jahre später haben sich dann aber die Regeln verändert und seitdem war der Titel immer wieder in den Top-Rängen.

"All I want for Christmas is you" wurde alleine in den USA in der letzten Woche mehr als 45 Millionen Mal gestreamt.