Wer mit einem Savagnin Blanc - also einem Weißen Traminer - anstößt, trinkt einen Wein mit echter Geschichte: Die Rebsorte wurde schon vor mindestens 900 Jahren genau so in Frankreich angebaut.

Das schreibt ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Nature Plants. Das Team wollte die genetische Vielfalt der Rebsorten untersuchen, die früher kultiviert wurden. Dafür hat es alte Traubenkerne gentisch analysiert, die in archäologischen Stätten in Frankreich gefunden wurden. Sie kamen aus der Eisenzeit, aus der Römerzeit und dem Mittelalter. Alle Kerne stammten von domestizierten Pflanzen. Die meisten sind mit Rebsorten verwandt, die heute noch in Westeuropa für die Weinproduktion angebaut werden. Dass sich das Ergbut der alten Rebsorten bis heute kaum verändert hat, liegt laut dem Forschungsteam daran, dass die Weinreben in der Regel über Stecklinge vermehrt wurden.