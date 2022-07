Aktuell kommt unser Riesling aus dem Rheingau, der Sauvignon Blanc aus Neuseeland und der Pinot Noir aus Burgund in Frankreich.

Demnächst kommen diese ganzen Weinsorten eventuell aus Lincolnshire, Wales oder Cornwall. Schon jetzt gibt es in Großbritannien mehr als 800 Weinberge, der Weinanbau ist in den letzten 17 Jahren um etwa 400 Prozent gewachsen. Und es könnte noch mehr werden, hat ein britisches Wissenschafts-Team herausgefunden. Sie haben mit Hilfe der neuesten Klimaprognosen geschaut, wo sich der Weinbau und die Weinherstellung in Großbritannien am ehesten lohnt.

Dabei kam raus, dass sich durch den Klimawandel große Teile Englands und von Wales bis 2040 vor allem im Sommer um bis zu 1,4 Grad erwärmen werden. Deshalb werden dann dort auch wärmeliebende oder krankheitsanfälligere Sorten wachsen und gedeihen, unter anderem Rotweine im burgundischen und badischen Stil.

Eines wird aber laut den Forschenden immer ein Problem beim Weinanbau in Großbritannien bleiben: Das unberechenbare Wetter.