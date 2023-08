Weinbauern im konventionellen Anbau spritzen bisher oft Pestizide - um ihre Reben vor Pilzkrankheiten zu schützen.

Aber die Pestizide sind schlecht für die Umwelt und sie kosten auch viel. Deshalb haben Forschende der Uni Hohenheim jetzt ein Sensorsystem entwickelt, das helfen soll, Pestizide einzusparen. Besonders viel gespritzt wird in den Weinbergen bisher gegen den Falschen Mehltau - weil dieser Pilz sich schnell ausbreiten kann, wenn die Bedingungen günstig sind. Dafür braucht der Erreger Wasser auf der Unterseite der Weinblätter.

Und hier setzt das Sensorsystem der Forschenden an: Es überwacht nämlich die klimatischen Bedingungen innerhalb des Weinbergs. Dazu haben die Forschenden drahtlose Mikrosensoren direkt in den Weinreben installiert. Die liefern dann ihre Daten in Echtzeit an ein Prognosesystem, das bisher nur in großen Abständen Daten erfasst hat. Die Auswertung zeigt, dass das tatsächlich Infektionsrisiko oft deutlich niedrieger war als bisherige Prognosen angezeigt haben. So könnten Pestizide und Arbeitszeit laut den Forschenden deutlich reduziert werden.