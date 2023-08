Südafrika zählt zu den größten Weinexporteuren der Welt - wegen der Energiekrise im Land fällt jetzt ein großer Teil der Ernte aus.

Die Deutsche Presse-Agentur hat mit dem Branchenverband Wines of South Africa gesprochen. Der sagt, dass die Ernte dieses Jahr um 14 Prozent geringer ausfällt als im Jahr davor - also 1,5 Millionen Tonnen weniger Trauben zu Wein vearbeitet werden können. Grund sind die ständigen Stromausfälle in Südafrika. Vier bis zwölf Stunden pro Tag gibt es keine Elektrizität. Das trifft alle Fabriken im Land und auch die Weinbauern, die den Strom brauchen, um die Rebstöcke zu bewässern und die Trauben zu kühlen.

Südafrika gewinnt seinen Strom zu 80 Prozent aus Kohle. Die Kraftwerke sind aber alt und schlecht gewartet. Das liegt vor allem an den Missständen beim staatlichen Energieversorger. Immer wieder gibt es Berichte über dreiste Fälle von Korruption. Anfang des Jahres hatte Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa wegen der Energiekrise den Katastrophenfall ausgerufen.