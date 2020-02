Das Urteil fällte eine Jury an einem New Yorker Gericht. In dem Prozess ging es unter anderem um zwei Fälle aus den Jahren 2006 und 2013. Weinstein soll eine Schauspielerin vergewaltigt und eine Produktionsassistentin zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben. In einem dritten besonders schweren Fall wurden die Vorwürfe gegen Weinstein fallen gelassen.

Insgesamt werfen ihm mehr als 80 Frauen sexuelle Übergriffe vor. Die meisten Fälle sind aber verjährt. Weinstein hatte im Prozess immer beteuert, dass die sexuellen Handlungen einvernehmlich passiert seien.

Das Gericht muss noch das Strafmaß festlegen.