Die Tiere sind schlimm für Hobbygärtner und Landwirte, weil sie Blumen und Gemüsepflanzen befallen, zum Beispiel Geranien, Weihnachtssterne, Tomaten und Gurken. Forschende, unter anderem aus China, haben jetzt herausgefunden, was die Läuse so schädlich macht - und das ist eine biologische Sensation. Denn: Die Läuse haben laut der Studie Gene von Pflanzen in ihren eigenen eigenen Körper übernommen. Diese Gene machen sie unempfindlich gegenüber Giften, die Pflanzen abgeben, um sich zu schützen. Deswegen kann die Laus viele Pflanzenarten gefahrlos fressen, selbst wenn die Pflanzen eigentlich Schutzgifte produzieren.

Laut den Forschenden ist es extrem außergewöhnlich, dass Gene von Pflanzen von Tieren übernommen werden. Sie vermuten, dass der Gentransfer schon vor etwa 35 Millionen Jahren stattgefunden hat.