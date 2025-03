In der südafrikanischen Bucht False Bay gibt es Weiße Haie nicht mehr.

Und das hat heftige Folgen für das Ökosystem im Meer, sagt eine Forschungsgruppe der Uni Miami. Das Team hat sich zwanzig Jahre lang die Rolle der Weißen Haie in der Bucht nahe Kapstadt angeschaut - und dokumentiert, was mit der Nahrungskette und der biologischen Vielfalt dort passiert.

Die Forschenden schreiben im Fachjournal "Frontiers in Marine Science", dass Weiße Haie in der Bucht früher häufig vorkamen. Seit 2015 wurden sie weniger und inzwischen gibt es sie dort überhaupt nicht mehr - unter anderem wegen Netzen, die zum Schutz von Badegästen im Meer aufgespannt wurden. Die Weißen Haie standen in dem Gebiet vorher an der Spitze der Nahrungskette. Seit ihrem Verschwinden nehmen die Populationen ihrer Beutetiere dort laut der Studie deutlich zu, es gibt zum Beispiel mehr Kap-Pelzrobben. Die wiederum jagen mehr Fische - und die Forschenden stellten fest, dass die Zahl der Fische in der Bucht deutlich zurückgeht, weil deren Fressfeinde nicht mehr von den Haien gejagt werden.

Das Team schreibt, die Ergebnisse bestätigen nochmal die schon lange etablierte Theorie, dass es einen Kaskaden-Effekt aufs Ökosystem hat, wenn ein Raubtier von der Spitze der Nahrungskette verschwindet. Weiße Haie sind laut den Forschenden wichtig für die Gesundheit der Meere - und helfen beim Regulieren anderer Tierpopulationen.