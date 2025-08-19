Weißgesicht-Sturmtaucher verbringen viel Zeit auf dem Wasser - aber für ihr Geschäft erheben sich die Vögel offenbar gern kurz in die Lüfte.

Das berichtet ein Forschungsteam im Fachmagazin Current Biology. Die Forschenden haben die Seevögel auf abgelegenen japanischen Inseln beobachtet. Dafür haben sie 15 Sturmtaucher mit kleinen Kameras ausgestattet und insgesamt 200 ihrer Toilettenpausen analysiert. Tatsächlich flogen die Tiere alle paar Minuten hoch und verrichteten ihr Geschäft oft direkt, nachdem sie in der Luft waren. Manchmal sah es aus, als würden die Vögel wirklich nur hochfliegen, um sich zu erleichtern.

Dieses Verhalten finden die Forschenden ungewöhnlich - denn das Hochfliegen kostet die Weißgesicht-Sturmtaucher relativ viel Kraft. Es muss also Vorteile für sie bringen. Möglicherweise halten sie so ihre Federn sauber - oder es ist für sie einfach anatomisch leichter, ihr Geschäft im Fliegen zu machen, als sitzend auf dem Wasser.

