Fortpflanzung nicht überall gleich erfolgreich

Dieses Jahr war in einigen Gegenden ein richtig gutes Jahr für den Nachwuchs von Störchen, in anderen gar nicht.

Das Michael-Otto-Institut des Naturschutzbundes Deutschland beobachtet die Brut von Weißstörchen in Deutschland. Demnach war sie in Hessen ziemlich erfolgreich und auch im Saarland überlebten viele Jungtiere und wurden flügge. In Teilen Mecklenburg-Vorpommerns und Brandenburgs verhungerten Weißstorch-Küken dagegen in ihren Nestern. Als Grund sehen die Biologinnen und Biologen, dass 2020 wettermäßig sehr unterschiedlich war. In einigen Regionen war das Frühjahr zu trocken, so dass es geschlüpfte Störche dort schwerer hatten.

Die Naturschutzstiftung EuroNatur beobachtet Weißstorchpopulationen europaweit. Demzufolge war in den wenigsten europäischen "Storchendörfern" der Brut-Erfolg groß genug, um den Bestand zu erhalten. Nur etwa in Bulgarien im Storchendorf Belozem klappte das.