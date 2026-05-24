Diesen Sommer steht die Fußball-WM der Männer in den USA, Mexiko und Kanada an - und sie wird laut Umweltfachleuten wohl das umweltschädlichste Sportereignis überhaupt werden.

Ein Geograf von der Uni Lausanne hat der Nachrichtenagentur AFP gesagt, die WM wird den größten CO2-Fußabdruck in der Geschichte des internationalen Sports hinterlassen. Olympische Spiele hätten ihren CO2-Ausstoß immer weiter reduziert, bei Fußball-Weltmeisterschaften sei es umgekehrt, da würden immer neue Rekorde aufgestellt.

Ein Hauptproblem bei der WM dieses Jahr sind die großen Entfernungen zwischen den einzelnen Stadien. Zwischen Miami und Vancouver zum Beispiel liegen 4.500 Kilometer. Und die werden von fast allen Beteiligten mit dem Flugzeug zurückgelegt - also Mannschaften, Offiziellen, Medienleuten, und die etwa fünf Millionen Fans müssen auch noch anreisen. Laut der Organisation "Scientists for Global Responsibility" verursacht ein einziges Endrundenspiel damit so viele CO2-Emissionen wie mehrere 10.000 Autos in einem ganzen Jahr.