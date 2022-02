Stehende Wellen wie am berühmten Münchner Eisbach bringen das Surfen vom Meer in die Stadt.

Das geht jetzt auch in Nürnberg. Dort hat ein Verein in einem Kanal eine Anlage für eine acht Meter breite künstliche stehende Flusswelle gebaut. Das funktioniert so: Ein erhöhtes Wehr staut das Wasser auf, dann stürzt es nach unten und gewinnt so an Tempo. Unten wird es durch eine Rampe gebremst, eine Welle entsteht. Laut dem Verein kann man die Welle mit verstellbaren Fallhöhen und Winkeln sozusagen formen - von der leichten Übungswelle für Anfänger bis zur schweren Welle für Fortgeschrittene. Zurzeit dürfen nur Vereinsmitglieder darauf surfen, nach der offiziellen Einweihung Ende März soll sie dann für alle Surf-Fans geöffnet werden.

Laut Fachleuten sind in mehreren Städten stehende Flusswellen geplant - zum Beispiel in Hannover, Gießen oder Augsburg.