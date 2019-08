In einem Interview mit dem Nachrichtennetzwerk Thomson Reuters sagte Peter Thomson, "die Lage ist schlechter als wir denken und es gibt keine einfachen Lösungen". Der Diplomat aus Fidschi forderte dringend einen weltweiten Vertrag zum Schutz der Ozeane. Die Verhandlungen darüber sind aber in der vergangenen Woche kaum vorangekommen. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace warf den beteiligten Regierungen vor, zu wenig politischen Willen zu zeigen. Eigentlich soll das Weltozeanabkommen nächstes Jahr unterzeichnet werden. Umweltschützer bezweifeln aber, dass das gelingt.

Reichtum der Tiefsee

Das Abkommen soll auch den Abbau von Bodenschätzen in der Tiefsee regeln. Dort werden reiche Vorkommen an seltenen Metallen vermutet. Die Uno will einen gesetzlichen Rahmen schaffen, der die Zerstörung von Ökosystemen verhindert und sicherstellt, dass alle Staaten von der wirtschaftlichen Nutzung der Meere profitieren. Weltweit wurden bisher etwa 30 Lizenzen erteilt, die es Firmen erlauben, den Meeresboden für eine wirtschaftliche Nutzung zu untersuchen. Wissenschaftler warnen schon länger vor schwerwiegenden Folgen für das weltweite Ökosystem, wenn die Ozeane nicht ausreichend geschützt werden.