Forschende wollen möglichst gute, klare Bilder vom Weltall.

Dafür wurde jetzt eine neue Methode entwickelt - und zwar ein Ballon, der durchs Weltall gleiten soll und ein Teleskop, also ein Fernrohr, mit dabei hat. Bisher stehen Weltraum-Teleskope entweder am Boden, aber dann sind die Bilder nicht so klar. Oder sie fliegen an komplizierten Konstruktionen durchs Weltall - wie zum Beispiel das Weltraum-Teleskop Hubble - aber dann sind sie sehr teuer.

Der neue Ballon ist laut seinen Entwicklern aus Großbritannien, den USA und Kanada wesentlich einfacher und billiger. Aufgeblasen ist er etwa so groß wie ein Fußballfeld und unter ihm hängt eine Plattform, auf der das Teleskop befestigt wird. Das soll dann nachts Bilder vom Weltall machen, tagsüber, in der Sonne, werden die Batterien aufgeladen.

Ein erster Testflug vor zwei Jahren hat bereits geklappt, der richtige Einsatz ist für nächstes Jahr geplant.