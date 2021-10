Der blaue Planet, das ist unsere Erde. Vom Weltall aus ist zu sehen, dass die Erde - so wie der Mond - das Sonnenlicht reflektiert. Das klappt aber nicht mehr so gut, die Erde dimmt sozusagen runter.

Das haben Forschende aus Kalifornien unter anderem durch Satellitendaten herausgefunden. Normalerweise reflektiert die Erde etwa 30 Prozent des Sonnenlichts. In den letzten drei Jahren der Messungen war es aber etwa ein halbes Prozent weniger. An der Stärke der Sonneneinstrahlung lag es nicht, die Ursache musste also auf der Erde liegen. Die Forschenden sagen, es könnte daran liegen, dass es weniger Wolken über dem Pazifik gibt, die das Sonnenlicht bisher gut reflektiert haben. Das passiert in einer Region, in der der Ozean sich wegen des Klimawandels besonders erwärmt hat.

Ein nicht beteiligter Forscher zeigt sich besorgt: Die Hoffnung sei gewesen, dass eine wärmere Erde mehr Wolken hervorbringt und dadurch mehr Sonnenlicht reflektiert. Das würde helfen, den Temperaturanstieg zu bekämpfen. Doch offenbar sei das Gegenteil der Fall.