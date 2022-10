Wenn es mal Leben auf dem Mars gab, war es vielleicht von vornherein dem Untergang geweiht.

Das vermuten französische Wissenschaftler. Sie haben simuliert, welche Mikroben wie im Marsboden gelebt haben könnten. Im Fachmagazin Nature Astronomy schreiben sie, dass der Mars vor vier Milliarden Jahren möglicherweise so Mikroben-freundlich war, dass es im Boden nur so von ihnen gewimmelt hat. Dort könnten sie Schutz vor schädlicher UV- und kosmischer Strahlung gefunden haben. Und das Wasser in der Marskruste lieferte ihnen Wasserstoff für den Stoffwechsel.



Was dann passierte, konnte man etwa zur gleichen Zeit auf der Erde beobachten. Die Mikroorganismen produzierten Methan. Auf der Erde hat das Methan die warme Atmosphäre stabilisiert.

In der ganz anderen Atmosphäre des Mars müssten quasi die eigenen Abgase laut den Forschern aber eine Art Eiszeit getriggert haben, mit bis zu 45 Grad weniger. Zu kalt für die Mikroben, die entweder starben oder in tiefere Gesteinsschichten des Mars wandern mussten. Die Forschergruppe liefert auch direkt Vorschläge, wo auf dem Mars man am besten nach Spuren der frühen Mikroben suchen könnte. Ob heute noch welche von ihnen tief im Mars leben könnten, wollen sie als nächstes untersuchen.