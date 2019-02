Und zwar in einer neuen Raumkapsel des Privatunternehmens SpaceX. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat jetzt ihr OK für den ersten Testflug gegeben. Eigentlich ist die Raumkapsel so konzipiert, dass Astronauten mitfliegen können. Beim Testflug nächste Woche ist aber noch kein Mensch an Bord - stattdessen eine lebensgroße Puppe.

Noch in diesem Jahr will die Nasa zum ersten Mal Astronauten mit einer SpaceX-Rakete ins All bringen lassen. Das Space-Shuttle-Programm der USA war 2011 eingestellt worden. US-Astronauten konnten seitdem nur noch mit russischen Sojus-Raketen zur ISS fliegen. Der Vertrag mit Russland läuft aber im November aus. Dann sollen SpaceX und Boeing übernehmen.