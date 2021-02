Einmal mit einer Raumkapsel die Erde umrunden. Dieser Traum könnte diesen Herbst für drei Menschen mit etwas Glück wahr werden.

Der Grund: der amerikanische Milliardär Jared Isaacman hat sich für einen solchen Flug beim Raumfahrtunternehmen SpaceX eingekauft - und hat noch drei Plätze in der Kapsel frei.

Ein Platz davon ist schon vergeben: er geht an eine Krankenschwester aus einem Kinderkrankenhaus in Tennesse. Der zweite Platz soll dann unter allen Menschen verlost werden, die im Februar für die Klinik spenden. Und der dritte Platz soll an einen Unternehmer oder eine Unternehmerin gehen, die ein Zahlungsprogramm des Milliardärs nutzen (mehr zu den Teilnahme-Regeln).

Die vier wären damit die ersten Privatpersonen, die mit einem Flug von SpaceX die Erde umrunden. Das Unternehmen sagt, dass der Flug zwei bis vier Tage dauern werde. Die Kapsel selbst soll automatisiert fliegen, sodass kein ausgebildeter Astronaut an Bord sein muss.