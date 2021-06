Wir suchen ständig nach außerirdischem Leben. Aber vielleicht werden wir ja auch irgendwann selbst von Aliens gefunden.

Zwei Astronominnen aus den USA haben untersucht, wer uns überhaupt entdecken könnte. Das Ergebnis: 1.402 Sternensysteme haben zurzeit einen freien Blick auf die Erde, wie sie vor der Sonne vorbeizieht. Nur so lässt sich nämlich die Zusammensetzung unserer Atmosphäre erkennen.

Die beiden Frauen haben anders als in früheren Studien auch geprüft, wer uns in den letzten und in den nächsten 5.000 Jahren finden könnte. Sie kommen zum Ergebnis, dass es etwa 30 Planeten gibt, auf denen es Leben geben könnte und von wo aus man uns sehen könnte. Allerdings haben wir von denen noch nichts gehört.



Von einem erdähnlichen Exoplaneten namens Ross 128 hätten wir eigentlich schon was hören müssen. Der liegt uns am nächsten, mit elf Lichtjahren Entfernung. Dort hätten mögliche Bewohnerinnen und Bewohner den Erdtransit bis vor rund 900 Jahren sehen können. Dagegen kommen zwei Planeten um den zwölf Lichtjahre entfernten Stern Teegardens erst in 29 Jahren in die Sichtlinie.