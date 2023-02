Auf der Internationalen Raumstation ISS gibt es wohl wieder Probleme.

Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos meldet einen Druckverlust in einem Frachtschiff, das an der ISS angedockt ist. Das Schiff hatte Ausrüstung und Vorräte zur ISS gebracht. Jetzt musste es vom Rest der Station abgeschottet werden. Mit der Temperatur und dem Druck an Bord der ISS selbst soll nach Medienberichten alles okay sein. Die Besatzung ist demnach nicht in Gefahr.

Nasa-Fachleute wollen ihren russischen Kollegen helfen

Die US-Weltraumbehörde Nasa sagt, dass ihre Fachleute ihren russischen Kollegen bei der Fehlersuche helfen wollen. Im Dezember hatte es schon Probleme mit einem anderen russischen Raumschiff gegeben.

Die ISS ist mittlerweile seit mehr als 20 Jahren im All. Seitdem wird immer weiter an ihr geschraubt. Heute ist sie das größte internationale Projekt im Weltall. Russland und die USA arbeiten eng auf der ISS zusammen - obwohl sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern deutlich verschlechtert haben wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine.