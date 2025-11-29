Der weltweite Schutzstatus bestimmter Giraffen, Nashörner und Elfenbein bleibt bestehen.

Das ist auf der Welt-Artenkonferenz in Usbekistan entschieden worden. Anträge, den Schutz zu lockern, wurden abgelehnt. Die Beschlüsse müssen am Ende des Treffens - Ende kommender Woche - nochmal im Plenum bestätigt werden.



Unter anderem Namibia hatte sich Lockerungen gewünscht. Das Land sitzt im Moment auf rund 92 Tonnen Elfenbein und will etwa mit der Hälfte davon handeln. Nach eigenen Angaben werden wachsende Bestände außerdem zum Verwaltungs- und Sicherheitsproblem.



In Usbekistan wird über das Washingtoner Artenschutzübereinkommen beraten. Es regelt den internationalen Handel mit gefährdeten Tieren und Pflanzen. Ziel der Konvention ist es, den Handel so zu begrenzen, dass gefährdete Arten nicht aussterben.

