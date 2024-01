Die Weltbevölkerung ist 2023 um knapp 66 Millionen Menschen gewachsen.

Wie die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung sagt, sind das so viele wie noch nie - aber die Weltbevölkerung wächst seit Jahrzehnten langsamer. Am größten war das Wachstum zwischen 1965 und 1970.



Auf dem afrikanischen Kontinent ist das Bevölkerungswachstum aber noch hoch. Bis 2080 dürften dort 2,5 Milliarden Menschen leben - mehr als doppelt so viele wie heute.