Eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungswachstum schätzt, dass die Zahl in Zukunft schneller wachsen könnte als bisher.

Der Grund ist laut den Forschenden die Corona-Pandemie. Wegen ihr brechen vor allem in armen Ländern viele Mädchen die Schule ab. Und statistisch wirkt sich der Bildungsgrad von Frauen auf ihre durchschnittliche Kinderzahl aus. Das heißt, in diesen Regionen könnten die Geburten signifikant zunehmen. Die Forschenden sagen, dass die Pandemie damit die Uno-Entwicklungsziele in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Geschlechtergerechtigkeit bedroht.



Ein Sprecher der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung macht es etwas klarer: Er spricht von einer starken Zunahme von Teenagerschwangerschaften und Frühverheiratungen vor allem in Ostafrika. Tausende Mädchen geraten so in eine Armutsspirale und verlieren die Chance auf eine selbstbestimmte Zukunft.

Die Stiftung rief die Regierungen weltweit dazu auf, sich um die jungen Menschen besser zu kümmern. Es brauche Geschlechtergerechtigkeit, körperliche Selbstbestimmung, bessere Bildungschancen und mehr Sexualaufklärung.