Weltweit nehmen immer mehr Menschen Drogen.

Laut dem aktuellen Weltdrogenbericht der Uno waren es 2023 316 Millionen. Die Zahl der Menschen, die Drogen abgesehen von Alkohol oder Tabak zu sich nehmen, legte innerhalb eines Jahrzehnts um 28 Prozent zu.

Laut dem Bericht wächst der Markt für Kokain am schnellsten. Die illegale Kokain-Produktion ist 2023 um mehr als ein Drittel gestiegen. Innerhalb von zehn Jahren stieg die Zahl der Konsumentinnen und Konsumenten von 17 auf 25 Millionen.

Die Uno sagt, dass der Kokain-Boom nicht nur zu mehr Drogentoten führt, sondern auch zu mehr Gewalt zwischen rivalisierenden kriminellen Organisationen, die in den Schmuggel involviert sind. Das sei auch in Europa zu beobachten. In West- und Zentraleuropa wird schon seit einigen Jahren mehr Kokain beschlagnahmt als in Nordamerika.