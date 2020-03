Ein Video, das heute zum Weltfrauentag veröffentlicht wurde, zeigt satirisch, was Frauen auf einer indischen Polizeiwache erleben. Das Video ist im Stil eines typischen Musikvideos aus der Gegend um Mumbai produziert. Ein Beamter und eine Beamtin singen "Aika to the Baika", was soviel heißt wie: Hört den Frauen zu. Die beiden Frauen, die danach aber von übergriffigen Ehemännern und drohenden Ex-Freunden berichten wird gar nicht richtig zugehört. Privatsache, heißt es. Geht die Polizei nichts an. Aktiv werden der Polizist und die Polizistin erst, als eine Mutter kommt und anzeigt, dass ihre Tochter mit ihrem Freund durchgebrannt ist - eine Schande für die Familie.

Produziert worden ist das Video von der Autorin und Filmemacherin Paromita Vohra. Sie sagte der "Times of India", dass sich die Haltung der Polizei in Indien ändern müsse. Frauen würden sich oft gar nicht trauen, bei Bedrohungen oder Gewalt Anzeige zu erstatten. Nach Zahlen der Nationalen Kommission für Frauendaten in Indien, reicht im Schnitt alle zwei Stunden eine Frau eine Beschwerde gegen die Polizei ein.