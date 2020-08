Gute Nachrichten von der Weltgesundheitsorganisation: Ihr zufolge ist der Polio-Erreger in Afrika ausgerottet.

Den letzten Infektionsfall auf dem Kontinent hatte es 2016 gegeben. Poliomyelitis, kurz Polio, betrifft meistens Kinder im Alter bis fünf Jahre. Bei einem oder einer von rund 200 Infizierten treten Lähmungen besonders der Beine auf, etwa fünf bis zehn Prozent der gelähmten Kinder sterben, wenn das Virus die Atemmuskulatur befällt.

Seit 1988 hat die Zahl der Polio-Fälle laut WHO weltweit um rund 99 Prozent abgenommen, von 350.000 auf 33 gemeldete Fälle 2018. Das liegt daran, dass inzwischen quasi flächendeckend dagegen geimpft wird. Heute kommt das Virus nur noch in Pakistan und Afghanistan vor. Dort gibt es immer wieder Kampagnen von Islamisten gegen Impfhelferinnen und -helfer.

Dass der Erreger in Afrika ausgerottet wurde, bedeutet allerdings nicht, dass die Krankheit dort gar nicht mehr auftritt. In seltenen Fällen bricht Polio als Folge einer Impfung aus. Man spricht dann von Impfpoliomyelitis, die auch zu kleinen Ausbrüchen führen kann. In Afrika gibt es aktuell in 16 Ländern solche Erkrankungsfälle.

Das Polio-Programm in Afrika gilt als das größte Gesundheitsprogramm auf dem Kontinent. Helfer und Infrastruktur, die dafür geschaffen wurde, werden jetzt auch in der Corona-Krise eingesetzt.