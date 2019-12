Die Weltgesundheitsorganisation sieht in den Zahlen den Wendepunkt im Kampf gegen den Tabakkonsum. Seit der Jahrtausendwende war zwar die Zahl der Raucherinnen immer weiter gesunken, die der Raucher aber gestiegen. Insgesamt zählt die WHO letztes Jahr rund 1,3 Milliarden Raucherinnen und Raucher - das sind 60 Millionen weniger als im Jahr 2000. In Wirklichkeit ist das Minus noch höher, weil die Weltbevölkerung im gleichen Zeitraum gewachsen ist.

Laut Weltgesundheitsorganisation sterben pro Jahr acht Millionen Menschen an den Folgen des Rauchens oder Passivrauchens.