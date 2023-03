Heute ist der internationale Tag des Glücks. Die Uno veröffentlicht dazu jedes Jahr ihren Weltglücksbericht - Länder-Ranking inklusive.

Die zufriedenste Bevölkerung hat demnach - wieder einmal - ein Land in Nordeuropa. Trotz der schlechteren Sicherheitslage durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bleibt Finnland auf Platz 1, zum sechsten Mal hintereinander. Es folgen Dänemark, Island, Israel und die Niederlande. Deutschland kommt, zwei Plätze verschlechtert, auf Rang 16. Ganz hinten stehen Afghanistan und der Libanon.

Glückempsfinden bleibt stabil

Laut Bericht ist die Zufriedenheit in den meisten Bevölkerungen der Erde bemerkenswert stabil geblieben - trotz der Krisen. Auch in den Corona-Jahren 2020 bis 2022 war das Glücksempfinden im globalen Durchschnitt genauso hoch wie in den drei Jahren vor der Pandemie. Für den Uno-Bericht werden Faktoren wie der Lebensstandard, soziale Unterstützung, persönliche Freiheit oder die Lebenserwartung in einem Land untersucht.