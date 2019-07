Eine brauner Gürtel im Atlantik, so weit das Auge reicht.

US-Forschende haben auf Satellitenbildern den weltweit größten Algenteppich entdeckt. Er zog sich im letzten Jahr von Westafrika über das Karibische Meer bis zum Golf von Mexiko - und zwar über rund 8900 Kilometer der Meeresoberfläche. Dabei handelt es sich um bestimmte Braunalgen, die Golftange. Die sehen aus wie verästelte Zweige mit Blättern und werden mehrere Meter lang. Sie wachsen jedes Jahr neu und können Wälder oder Teppiche bilden. Ungleichmäßig im Meer verteilt sind sie kein Problem, aber größere Anhäufungen können Korallen und Seegräser ersticken.

Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Science, dass sich die Golftange seit 2011 stark ausbreiten. Ein Grund könnte sein, dass zu viel Düngemittel aus der Amazonasmündung ins Meer gelangt und das Algenwachstum anregt.

Wenn die Golftange sich zersetzen, riechen sie nach faulen Eiern. Das passiert inzwischen auch an vielen Stränden beliebter Urlaubsziele in Mexiko und in der Karibik, wo die Algen massenhaft angespült werden. Deshalb hat der Inselstaat Barbados sogar im letzten Jahr den Notstand ausgerufen.

Auf Facebook gibt's ein spanischsprachiges Beobachtungsnetzwerk zu den Algen.