Jetzt hat die Stadt Utrecht nach eigenen Angaben das größte Fahrradparkhaus der Welt fertiggestellt. 12.500 Räder sollen dort Platz haben - auf drei Etagen. Das Parkhaus liegt direkt am Hauptbahnhof der Stadt. Den Angaben zufolge kommen in den Niederlanden die Hälfte aller Bahnreisenden mit dem Rad zum Bahnhof. Hier gab es in den letzten Jahren viele Klagen darüber, dass es zu wenige Stellplätze gab.

Nach Angaben des Statistischen Amtes gibt es in den Niederlanden etwa 22 Millionen Fahrräder, also etwa 1,2 pro Person.

Hier berichtet auch der niederländische Sender NOS über das größte Fahrradparkhaus der Welt.