Der Kampf gegen Hunger und Mangelernährung kommt nicht voran.

Nach Angaben der Welthungerhilfe ist die Anzahl an Menschen, die zu wenig Kalorien erhalten, gestiegen - auf inzwischen 828 Millionen Betroffene weltweit. Das teilte die Welthungerhilfe bei der Vorstellung des Welthunger-Index 2022 mit. Der Krieg in der Ukraine habe die Lage noch einmal massiv verschärft.

Unter akutem Hunger litten den Angaben zufolge 193 Millionen Menschen. Schlusslicht unter den 121 Ländern ist das Bürgerkriegsland Jemen. Wegen der schlimmsten Dürre seit vier Jahrzehnten sei die Lage auch am Horn von Afrika besonders dramatisch, hieß es.

Ziel der Uno-Staaten ist es eigentlich, bis 2030 - also in acht Jahren - Hungersnöte weltweit zu besiegen. Die Welthungerhilfe allerdings rechnet damit, dass die Anzahl an Betroffenen in armen Ländern noch steigt - wegen Krisen wie dem Klimawandel und Kriegen.

Als Gegenstrategie nannte die Organisation, in Zukunft mehr unterschiedliche Getreide weltweit anzubauen, um die Abhängigkeit von Weizen zu reduzieren.