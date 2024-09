Weltweit soll am 20. September auf die Rechte von Kindern aufmerksam gemacht werden.

In Deutschland fordern Organisationen wie Unicef und das Deutsche Kinderhilfswerk , dass diePolitik sich mehr nach den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen richtet. Aus ihrer Sicht fallen die viel zu oft unter den Tisch - zum Beispiel beim Klimaschutz oder wenn Kinder Flucht und Vertreibung erlebt haben.

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Um das zu verhindern, sollten Kinderrechte nach Ansicht der Organisationen im Grundgesetz verankert werden. Das hatte die Ampelregierung so auch in ihrem Koalitionsvertrag abgekündigt. Für so eine Verfassungsänderung bräuchte es allerdings auch die Stimmen der Opposition. Und CDU und CSU sind da eher skeptisch. Sie fürchten, dass damit nicht die Kinderrechte gestärkt, sondern die Rechte von Eltern geschwächt werden könnten.