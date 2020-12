Vier Maghreb-Staaten hatten sich dafür eingesetzt - und zwar Algerien, Marokko, Mauretanien und Tunesien. Eine Zusammenarbeit dieser Länder ist sehr selten, weil sie eigentlich nicht so gut miteinander können. Den gemeinsamen Unesco-Antrag sehen einige als Zeichen für ein besseres Verhältnis. Im Antrag der Länder hieß es, Couscous - also die Kügelchen aus Grieß, mit Gemüse, Fleisch oder Fisch - sei ein Symbol für das Zusammenleben. Das hielt auch die Unesco für ein schönes Argument und setzte das Gericht auf ihre Liste :

Auf die Liste sind noch 14 weitere Traditionen neu aufgenommen worden. Dazu gehören die Uhrmacherkunst in der Jura-Region in Frankreich und der Schweiz und die Food Courts in Singapur. Das sind Essensstände in einer Halle, die Singapur in den 1970er Jahren aufgebaut hatte, weil es weniger Essenstände auf den Straßen haben wollte. Aber es wird auch sportlich: Die arabischen Emirate und der Oman haben Kamelrennen beigetragen und Bosnien-Herzegowina einen Gras-Mäh-Wettbewerb mit einer Handsense.