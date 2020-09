Wie warm sind die Meere und wie verändert sich das?

Das hat sich ein Meereswissenschafts-Team der Uni Bern angeguckt. Es hat Satellitendaten ausgewertet, die bis ins Jahr 1981 zurückgehen. Dabei fand das Team heraus, dass Hitzewellen in den Weltmeeren häufiger geworden sind und länger dauern. In den 80er Jahren gab es zum Beispiel 27 Hitzewellen, die jeweils gut einen Monat lang dauerten. Das Wasser war dann im Schnitt 4,8 Grad wärmer als normal. In den letzten zehn Jahren gab es viel häufiger solche Extremphasen: 172 Mal war es längere Zeit zu heiß in den Meeren. Und die wärmeren Phasen dauerten auch länger: im Schnitt 48 Tage. Und die Durchschnittstemperaturen stiegen (auf 5,5 Grad zu viel).

Das Forschungstem hat im Fachmagazin Science auch die Ursachen untersucht und festgestellt, dass jede Hitzewelle zwar individuelle Gründe hat. Grundsätzlich sei die Entwicklung aber mit der Erderwärmung zu erklären und mit dem Einfluss des Menschen.

Das Team fordert ehrgeizige Klimaziele. Nur so lasse sich verhindern, dass wertvolle Ökosysteme für immer verloren gingen.