Als erstes Land der Welt hat Südkorea das Netz für den neuen Mobilfunkstandard flächendeckend in Betrieb genommen. Die drei großen Anbieter haben ihre Dienste in der Nacht gestartet - eigentlich sollte es erst morgen soweit sein.

Vermutlich wollten die Anbieter sichergehen, dass sie den Titel als weltweiter Vorreiter in Sachen 5G bekommen - denn es gab Gerüchte, dass auch der US-Anbieter Verizon früher als geplant flächendeckend an den Start gehen wollte. Das hatte laut Medienberichten für Hektik in Südkorea gesorgt. Verizon hat seinen 5G-Dienst letzte Nacht tatsächlich in den Städten Chicago und Minneapolis gestartet - eine Woche früher als geplant - die Südkoreaner waren nach eigenen Angaben aber nochmal zwei Stunden schneller.

5G soll den Austausch von Daten quasi in Echtzeit ermöglichen - und dabei 20 mal schneller sein als der LTE-Standard. Ein kompletter Film könnte damit je nach Auflösung in zwei bis drei Sekunden übertragen werden.