Expertinnen und Experten sprechen von einer "Weltpremiere" - denn in der afrikanischen Wildnis ist ein Gorilla-Baby geboren worden, dessen Eltern früher als Zootiere in Europa gelebt haben.

Der kleine Gorilla ist im Batéké-Plateau-Nationalpark im zentralafrikanischen Gabun zur Welt gekommen. Das meldet der französische Zoo, in dem die Gorilla-Mutter früher gelebt hat. Der Vater stammt aus einem südenglischen Safaripark. Beide waren vorher in dem Nationalpark in Gabun ausgesetzt worden.

Die stellvertretende Zoodirektorin aus Frankreich betont, wie bedeutend die erfolgreiche Auswilderung und die Geburt des Gorilla-Babys in freier Wildbahn ist: Das sei sehr wichtig für den Erhalt der vom Aussterben bedrohten Art.

Laut ihren Angaben leben nur noch 150.000 bis 250.000 Flachlandgorillas in freier Wildbahn und rund 800 weitere in Zoos weltweit. Die Tiere sind in freier Wildbahn bedroht durch Wilderei und Abholzung.