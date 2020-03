Rund viereinhalb Jahre ist es her, dass drei Astronauten ihn probieren durften: Einen Kopf Roten Römersalat, gezogen in Schwerelosigkeit, angemacht mit Olivenöl und Balsamico und verzehrt während einer Liveübertragung. Jetzt ist die Studie dazu fertig, was so drin war im Salat.

Eine Forscherin und ihr Team haben ermittelt, dass er mindestens so nahrhaft war wie ein Salat auf der Erde. Gleichzeitig war er insofern gesünder, dass er völlig frei von krankheitserregenden Mikroben war. Dafür waren in dem Salat mehr Kalium, Natrium, und Zink und mehr Antioxidantien, die gut für die Zellen sind.

Der Salat war auf der ISS mithilfe von LED-Leuchten und einem Bewässerungssystem angebaut, das extra für den Weltraum entwickelt wurde. Die Astronauten durften übrigens nur ein paar Blätter probieren. Das meiste ging zurück auf die Erde ins Labor.