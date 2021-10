Auf dem Bildschirm war er schon hunderte Male im Weltraum unterwegs - jetzt geht es für ihn auch im echten Leben ins All.

Der kanadische Schauspieler William Shatner ist vor allem für seine Rolle als Captain Kirk in der Kult-Serie "Star Trek" berühmt. Dort ist er jahrzentelang zusammen mit Charakteren wie Mr. Spock mit dem Raumschiff Enterprise durch die Galaxien geflogen.

Heute soll der 90-Jährige mit einer Raumkapsel von Blue Origin - der Firma von Amazon-Gründer Jeff Bezos - ins All fliegen. Der Flug soll zehn Minuten dauern.

Zehn Minuten im Weltall

Shatner wäre nach dem Flug der älteste Mensch, der jemals im All war. Viele sehen in seiner Teilnahme aber vor allem einen PR-Coup für Bezos Firma. Denn: Die drei anderen Menschen, die bei dem Flug an Bord sein werden, mussten ihr Ticket bezahlen - Shatner ist dagegen als Gast eingeladen worden.

Es ist das zweite Mal, dass die Kapsel "New Shephard" mit Passagieren an Bord ins All fliegt. Beim ersten Mal im Juli war unter anderem Jeff Bezos selbst dabei.