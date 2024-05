Im Sonnensystem stürmt es gerade gewaltig: Die Sonne schleudert jede Menge Plasma, also geladene Teilchen, ins All. Am Wochenende konnten viele Menschen deswegen Polarlichter sehen.

Und die Ausbrüche gehen noch weiter. Die amerikanische Wetterorganisation NOAA meldet jetzt, dass gestern der bisher wohl heftigste Ausbruch im aktuellen Sturmzyklus registriert wurde. Die Sonne hat so viel Strahlung ins All geschickt wie seit fast 20 Jahren nicht mehr. Die Sonnenstürme verlaufen in einem bestimmten Muster - alle etwa elf Jahre erreichen sie einen Höhepunkt - und darauf steuern wird gerade zu. Der Ausbruch vom Wochenende hatte einen Satelliten der US-Raumfahrtbehörde Nasa getroffen und ihn in einen Ruhemodus versetzt. Der Ausbruch gestern hatte aber wohl keine Auswirkungen auf die Erde oder die Erdumlaufbahn - er fand an der erdabgewandten Seite der Sonne statt.